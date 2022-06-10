В Аргентине прошли многочисленные митинги. Главное требование – избавление от нищеты

Люди требуют повышения зарплаты, чтобы справиться со стремительно растущими ценами. Самая масштабная демонстрация состоялась в Буэнос-Айресе. Тысячи митингующих прошли по улицам столицы и собрались у Министерства социального развития с требованием покончить с экономическими проблемами. Сейчас, даже имея работу, люди не в состоянии прокормить семью из-за дорожающих продуктов. Инфляция в стране приблизилась к 60 %, и, по прогнозам экономистов, к концу года достигнет 72 %.