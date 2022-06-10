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В Аргентине прошли многочисленные митинги. Главное требование – избавление от нищеты

10 июня 2022 09:14
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Новости Аргентины. В Аргентине прошли многочисленные акции протеста против голода и нищеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Аргентине прошли многочисленные митинги. Главное требование – избавление от нищеты-1

Люди требуют повышения зарплаты, чтобы справиться со стремительно растущими ценами. Самая масштабная демонстрация состоялась в Буэнос-Айресе. Тысячи митингующих прошли по улицам столицы и собрались у Министерства социального развития с требованием покончить с экономическими проблемами. Сейчас, даже имея работу, люди не в состоянии прокормить семью из-за дорожающих продуктов. Инфляция в стране приблизилась к 60 %, и, по прогнозам экономистов, к концу года достигнет 72 %.  

# Акции протеста # Фотофакт

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