В Испании более 2 тысяч человек эвакуированы из-за лестного пожара. Под облаком дыма оказалось несколько городов

Новости Испании. Более двух тысяч человек эвакуированы из-за сильного лесного пожара, вспыхнувшего на юге Испании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Огромное облако дыма накрыло несколько городов. С пламенем борются более 140 пожарных, 15 самолетов и несколько вертолетов. Но взять огонь под контроль пока не удается. Власти вынуждены были создать оперативный штаб по борьбе со стихией. Спасателям мешает сильный ветер, порывы которого достигают 40 километров в час. Из-за него пламя распространяется со скоростью 30 метров в минуту.