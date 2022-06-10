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В Испании более 2 тысяч человек эвакуированы из-за лестного пожара. Под облаком дыма оказалось несколько городов

10 июня 2022 09:23
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Новости Испании. Более двух тысяч человек эвакуированы из-за сильного лесного пожара, вспыхнувшего на юге Испании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Испании более 2 тысяч человек эвакуированы из-за лестного пожара. Под облаком дыма оказалось несколько городов-1

Огромное облако дыма накрыло несколько городов. С пламенем борются более 140 пожарных, 15 самолетов и несколько вертолетов. Но взять огонь под контроль пока не удается. Власти вынуждены были создать оперативный штаб по борьбе со стихией. Спасателям мешает сильный ветер, порывы которого достигают 40 километров в час. Из-за него пламя распространяется со скоростью 30 метров в минуту.  

# Пожар # Фотофакт

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