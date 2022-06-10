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В Мексике мигранты получат визу. Сейчас караван решил пойти дальше – теперь они требуют ещё и автобусы

10 июня 2022 09:37
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Новости Мексики. Многотысячный караван мигрантов из Латинской Америки продолжает свой путь к границе США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Мексике мигранты получат визу. Сейчас караван решил пойти дальше – теперь они требуют ещё и автобусы-1

Власти Мексики разрешили им беспрепятственный проход через страну, более того, объявили о решении выдать временные визы даже тем, у кого по разным причинам не оказалось с собой документов. Из-за этого караван сделал вынужденную остановку, чтобы люди смогли получить заветное разрешение на дальнейший путь. Правда, мигранты хотят, чтобы им выделили еще и автобусы, чтобы как можно быстрее и с комфортом добраться до американской границы.  

# Беженцы # Фотофакт

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