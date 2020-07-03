Президент Сербии: День Независимости важен для всех друзей Беларуси, которые уважают вечные идеалы мира и свободолюбия

Новости Беларуси. Поздравления с Днем Независимости Беларуси продолжают поступать от руководителей зарубежных государств, иностранных политических и общественных деятелей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Вучич, президент Сербии: Этот праздник важен для всех друзей Беларуси, таких как Сербия, которые уважают вечные идеалы мира и свободолюбия. Отношения между нашими двумя странами основаны на многовековой близости наших народов, и мы особенно ценим вашу последовательную и надежную дружбу, которую вы показываете решительной поддержкой Беларуси территориальной целостности и суверенитета Сербии. Это обязывает нас еще более преданно развивать сербско-белорусские связи, и я убежден, что мы будем делать это совместными усилиями.

Читайте также:

Главы каких стран направили поздравления Беларуси с Днём Независимости

Эммануэль Макрон: наши партнёрские отношения являются важным фактором в укреплении суверенитета и независимости Беларуси

Депутат Нацсовета Словакии: для многих на Западе Беларусь как бельмо на глазу, потому что она идёт своей дорогой

Россия, Китай, Казахстан, Украина, Индия, Азербайджан, Туркменистан, Турция, Франция, Германия, Швеция, Латвия, Эстония, Италия, Швейцария, ОАЭ, Египет, Япония, Венесуэла. Более 50 государств мира уже поздравили Александра Лукашенко и белорусский народ с праздником. В телеграммах – пожелания Беларуси успеха, процветания, благодарность нашей стране и ее лидеру за миролюбивую политику и вклад в укрепление всеобщей безопасности.