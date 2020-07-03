Самое высокое здание в мире окрасилось в цвета белорусского флага

Новости мира. Самое высокое строение в мире Бурдж-Халифа в честь Дня Независимости нашей страны окрасилось в цвета белорусского флага, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. Самое высокое строение в мире Бурдж-Халифа в честь Дня Независимости нашей страны окрасилось в цвета белорусского флага, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эти кадры мы получили буквально только что от дипломатической службы Беларуси в Объединенных Арабских Эмиратах. Высота башни в Дубаи – свыше 820 метров.