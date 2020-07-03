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Самое высокое здание в мире окрасилось в цвета белорусского флага

03 июля 2020 17:22
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Новости мира. Самое высокое строение в мире Бурдж-Халифа в честь Дня Независимости нашей страны окрасилось в цвета белорусского флага, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самое высокое здание в мире окрасилось в цвета белорусского флага-1

Самое высокое здание в мире окрасилось в цвета белорусского флага-3

Эти кадры мы получили буквально только что от дипломатической службы Беларуси в Объединенных Арабских Эмиратах. Высота башни в Дубаи свыше 820 метров.

# День Независимости # Фотофакт

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