Депутат Нацсовета Словакии: для многих на Западе Беларусь как бельмо на глазу, потому что она идёт своей дорогой
Новости Беларуси. 3 июля теплые и искренние поздравления в адрес белорусского народа приходят и по дипломатическим каналам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дипломаты и общественные деятели из разных стран поздравляют Беларусь с Днём Независимости (читайте здесь).
Любош Благи, депутат Национального совета Словакии:
Для многих на Западе Беларусь как бельмо на глазу, потому что она идет своей собственной свободной и суверенной дорогой. Мы в Словакии болеем на белорусов, потому что мы во многом похожи: мы тоже отвоевали свою независимость и должны сделать все, чтобы ее отстоять.
Маргрет Кинер Неллен, председатель Ассоциации дружбы Швейцария – Беларусь:
Как депутат швейцарского парламента с многолетним стажем хотела бы выразить особую признательность Республике Беларусь, ее органам власти, парламенту, правительству, министерствам, прежде всего Министерству иностранных дел за активную роль в проведении важных международных переговоров, за вклад в дело укрепления мира, особенно в отношении Украины, и в целом в поддержке мира, безопасности и стабильности в регионе и во всем мире.
Бэй Вэньли, директор Центра изучения Беларуси при Восточно-китайском педагогическом университете:
От всей души желаем Беларуси дальнейшего прогресса и процветания, а ее народу – мира, счастья, успехов во всех областях.