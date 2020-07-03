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Депутат Нацсовета Словакии: для многих на Западе Беларусь как бельмо на глазу, потому что она идёт своей дорогой

03 июля 2020 16:48
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Новости Беларуси. 3 июля теплые и искренние поздравления в адрес белорусского народа приходят и по дипломатическим каналам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дипломаты и общественные деятели из разных стран поздравляют Беларусь с Днём Независимости (читайте здесь).

Депутат Нацсовета Словакии: для многих на Западе Беларусь как бельмо на глазу, потому что она идёт своей дорогой-1

Любош Благи, депутат Национального совета Словакии:
Для многих на Западе Беларусь как бельмо на глазу, потому что она идет своей собственной свободной и суверенной дорогой. Мы в Словакии болеем на белорусов, потому что мы во многом похожи: мы тоже отвоевали свою независимость и должны сделать все, чтобы ее отстоять.

Депутат Нацсовета Словакии: для многих на Западе Беларусь как бельмо на глазу, потому что она идёт своей дорогой-4



Маргрет Кинер Неллен, председатель Ассоциации дружбы Швейцария – Беларусь: 
Как депутат швейцарского парламента с многолетним стажем хотела бы выразить особую признательность Республике Беларусь, ее органам власти, парламенту, правительству, министерствам, прежде всего Министерству иностранных дел за активную роль в проведении важных международных переговоров, за вклад в дело укрепления мира, особенно в отношении Украины, и в целом в поддержке мира, безопасности и стабильности в регионе и во всем мире.

Депутат Нацсовета Словакии: для многих на Западе Беларусь как бельмо на глазу, потому что она идёт своей дорогой-6

Бэй Вэньли, директор Центра изучения Беларуси при Восточно-китайском педагогическом университете:
От всей души желаем Беларуси дальнейшего прогресса и процветания, а ее народу мира, счастья, успехов во всех областях.

# День Независимости # Любош Благи # Маргарет Кинер Неллен # Бэй Вэньли # Фотофакт

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