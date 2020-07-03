Депутат Нацсовета Словакии: для многих на Западе Беларусь как бельмо на глазу, потому что она идёт своей дорогой

Новости Беларуси. 3 июля теплые и искренние поздравления в адрес белорусского народа приходят и по дипломатическим каналам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дипломаты и общественные деятели из разных стран поздравляют Беларусь с Днём Независимости (читайте здесь).

Любош Благи, депутат Национального совета Словакии:

Для многих на Западе Беларусь как бельмо на глазу, потому что она идет своей собственной свободной и суверенной дорогой. Мы в Словакии болеем на белорусов, потому что мы во многом похожи: мы тоже отвоевали свою независимость и должны сделать все, чтобы ее отстоять.





Маргрет Кинер Неллен, председатель Ассоциации дружбы Швейцария – Беларусь:

Как депутат швейцарского парламента с многолетним стажем хотела бы выразить особую признательность Республике Беларусь, ее органам власти, парламенту, правительству, министерствам, прежде всего Министерству иностранных дел за активную роль в проведении важных международных переговоров, за вклад в дело укрепления мира, особенно в отношении Украины, и в целом в поддержке мира, безопасности и стабильности в регионе и во всем мире.