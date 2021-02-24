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Столкновениями с полицией завершился митинг в поддержку экс-главы одесской ячейки «Правого сектора»

24 февраля 2021 09:46
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Новости Украины. Столкновениями с полицией завершилась акция протеста у администрации президента Украины в Киеве. Участие в митинге в поддержку экс-главы одесской ячейки «Правого сектора» приняли более 2000 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Столкновениями с полицией завершился митинг в поддержку экс-главы одесской ячейки «Правого сектора»-1

Накануне суд признал Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил к семи годам лишения свободы. Демонстранты использовали газовые баллончики и файеры, требуя освободить Стерненко. Правоохранители призывали людей разойтись, однако безрезультатно.

Столкновениями с полицией завершился митинг в поддержку экс-главы одесской ячейки «Правого сектора»-4

В итоге словесные перепалки переросли в беспорядки и столкновения. Не обошлось без пострадавших: около 30 человек получили травмы. Более 20 дебоширов задержаны.

# Акции протеста # Сергей Стерненко # Фотофакт

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