Столкновениями с полицией завершился митинг в поддержку экс-главы одесской ячейки «Правого сектора»

Новости Украины. Столкновениями с полицией завершилась акция протеста у администрации президента Украины в Киеве. Участие в митинге в поддержку экс-главы одесской ячейки «Правого сектора» приняли более 2000 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне суд признал Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил к семи годам лишения свободы. Демонстранты использовали газовые баллончики и файеры, требуя освободить Стерненко. Правоохранители призывали людей разойтись, однако безрезультатно.