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Парализовали движение в центре города, окружили здание полиции. В Ереване на улицы вышли тысячи противников Пашиняна

24 февраля 2021 09:43
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Новости Армении. Ночью в армянской столице тысячи человек вышли на улицы, требуя отставки Никола Пашиняна. Огромная колонна демонстрантов растянулась на сотни метров, парализовав автомобильное движение в центре города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парализовали движение в центре города, окружили здание полиции. В Ереване на улицы вышли тысячи противников Пашиняна-1

После манифестанты окружили здание полиции, призывая силовиков присоединиться к протесту. В результате были задержаны свыше полусотни оппозиционеров.

Протесты в стране вспыхнули в ноябре 2020 года, когда Никол Пашинян подписал соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Его оппоненты считают, что таким образом премьер просто признал поражение.

# Акции протеста # Никол Пашинян # Фотофакт

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