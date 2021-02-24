Парализовали движение в центре города, окружили здание полиции. В Ереване на улицы вышли тысячи противников Пашиняна

Новости Армении. Ночью в армянской столице тысячи человек вышли на улицы, требуя отставки Никола Пашиняна. Огромная колонна демонстрантов растянулась на сотни метров, парализовав автомобильное движение в центре города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После манифестанты окружили здание полиции, призывая силовиков присоединиться к протесту. В результате были задержаны свыше полусотни оппозиционеров.

Протесты в стране вспыхнули в ноябре 2020 года, когда Никол Пашинян подписал соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Его оппоненты считают, что таким образом премьер просто признал поражение.