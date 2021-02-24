В Новой Зеландии спасли 28 чёрных дельфинов, выбросившихся на берег

Новости Новой Зеландии. Настоящая спецоперация по спасению черных дельфинов развернулась у побережья Новой Зеландии. В ловушке на отмели оказались 28 гринд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это уже второй подобный случай за последние несколько дней. Ранее в этом же месте на берег выбросились 49 черных дельфинов. Спасти удалось лишь 40 из них. За последние 15 лет в заливе Голден-Бей было зафиксировано не менее 10 случаев гибели морских млекопитающих.