Президент Молдовы попросила Румынию экономнее относиться к своим ресурсам. Что происходит?

Новости Молдовы. Более 750 жителей Молдовы отключены от газоснабжения за долги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В общей сложности они не уплатили порядка 420 тысяч долларов, заявил глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан.