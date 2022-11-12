Президент Молдовы попросила Румынию экономнее относиться к своим ресурсам. Что происходит?

Новости Молдовы. Более 750 жителей Молдовы отключены от газоснабжения за долги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В общей сложности они не уплатили порядка 420 тысяч долларов, заявил глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан.
Новости Молдовы. Более 750 жителей Молдовы отключены от газоснабжения за долги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В общей сложности они не уплатили порядка 420 тысяч долларов, заявил глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан.
Страна переживает энергокризис из-за увеличения стоимости ресурсов. Кабмин Молдовы ввел жесткий режим экономии и продолжает искать альтернативные источники энергии. Выбор пал на Румынию. Майя Санду попросила ее экономнее относиться к своим ресурсам, чтобы топливо в необходимом объеме досталось и Молдове тоже.