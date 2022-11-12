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Президент Молдовы попросила Румынию экономнее относиться к своим ресурсам. Что происходит?

12 ноября 2022 09:38
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Новости Молдовы. Более 750 жителей Молдовы отключены от газоснабжения за долги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В общей сложности они не уплатили порядка 420 тысяч долларов, заявил глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан.  

Президент Молдовы попросила Румынию экономнее относиться к своим ресурсам. Что происходит?-1

Страна переживает энергокризис из-за увеличения стоимости ресурсов. Кабмин Молдовы ввел жесткий режим экономии и продолжает искать альтернативные источники энергии. Выбор пал на Румынию. Майя Санду попросила ее экономнее относиться к своим ресурсам, чтобы топливо в необходимом объеме досталось и Молдове тоже.  

# Экономический кризис # Майя Санду # Вадим Чебан # Новости Молдовы # Фотофакт

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