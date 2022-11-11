Евросоюз вступит в рецессию в четвёртом квартале 2022 года

Евросоюз вступит в рецессию в четвертом квартале 2022 года. Об этом говорится в экономическом прогнозе, опубликованном на сайте Европейской комиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно прогнозам, пик инфляции придется на конец года. Показатель может достичь почти 9,5 %. Прежде всего на рост цен влияет повышение стоимости газа и электроэнергии. Кроме того, как отметили в Европейской комиссии, экономическая ситуация в ЕС сейчас полна неопределенности. Впереди еще много потенциальных экономических потрясений. Наибольшую угрозу представляет дефицит газа.