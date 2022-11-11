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Евросоюз вступит в рецессию в четвёртом квартале 2022 года

11 ноября 2022 16:04
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Евросоюз вступит в рецессию в четвертом квартале 2022 года. Об этом говорится в экономическом прогнозе, опубликованном на сайте Европейской комиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евросоюз вступит в рецессию в четвёртом квартале 2022 года-1

Согласно прогнозам, пик инфляции придется на конец года. Показатель может достичь почти 9,5 %. Прежде всего на рост цен влияет повышение стоимости газа и электроэнергии. Кроме того, как отметили в Европейской комиссии, экономическая ситуация в ЕС сейчас полна неопределенности. Впереди еще много потенциальных экономических потрясений. Наибольшую угрозу представляет дефицит газа.

# Европейский союз # Фотофакт

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