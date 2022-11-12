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Наводнения в Колумбии: страна переживает самый тяжёлый сезон дождей за 40 лет

12 ноября 2022 09:37
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Новости Колумбии. Мощные ливни обрушились на Колумбию, вызвав разлив реки Каука, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Город Хуанчито пострадал сильнее остальных. Дома местных жителей затоплены, часть мебели уничтожена. Люди спасают оставшиеся вещи и ищут новое – временное – жилье.  

Наводнения в Колумбии: страна переживает самый тяжёлый сезон дождей за 40 лет-1

Пострадавшим оказывают помощь: до медучреждений их доставляют на каноэ. Почти 400 колумбийских городов сейчас находятся в состоянии повышенной готовности, опасаясь сильных дождей и наводнений. Как заявил глава Колумбии, южноамериканская страна переживает самый тяжелый сезон дождей за последние 40 лет.  

# Природные катаклизмы # Густаво Петро # Новости Колумбии # Фотофакт

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