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Президент Латвии поддержал идею запрета на выдачу виз россиянам

14 августа 2022 11:55
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Новости Латвии. В Латвии россияне – нежеланные гости. Президент этой страны поддержал идею запрета на выдачу туристических виз жителям России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Президент Латвии поддержал идею запрета на выдачу виз россиянам-1

По мнению европейского лидера, власти страны должны пересмотреть ранее выданные россиянам визы и виды на жительство. Этот процесс Левитс назвал неоправданной щедростью предыдущих правителей и предположил, что происходило это исключительно в корыстных целях. Напомним, накануне с похожим предложением выступил глава МВД Эстонии.  

Эстония отменила действие шенгенских виз для россиян. Подробнее.  

# Международная политика # Эгилс Левитс # Лаури Ляэнеметс # Фотофакт

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