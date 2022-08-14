Президент Латвии поддержал идею запрета на выдачу виз россиянам

Новости Латвии. В Латвии россияне – нежеланные гости. Президент этой страны поддержал идею запрета на выдачу туристических виз жителям России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению европейского лидера, власти страны должны пересмотреть ранее выданные россиянам визы и виды на жительство. Этот процесс Левитс назвал неоправданной щедростью предыдущих правителей и предположил, что происходило это исключительно в корыстных целях. Напомним, накануне с похожим предложением выступил глава МВД Эстонии.