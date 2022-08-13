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Эстония отменила действие шенгенских виз для россиян

13 августа 2022 08:03
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Новости Эстонии. Визы, выданные россиянам другими странами ЕС, в Эстонии считают проблемой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По мнению главы МВД Лаури Ляэнеметса, их действие стоит ограничить.  

Эстония отменила действие шенгенских виз для россиян-1

С 18 августа вступает в силу запрет на въезд в Эстонию россиян с шенгенскими визами, выданными Таллином. Действенней было бы закрыть границы внутри Шенгенского пространства, но это создаст огромные проблемы для самой Эстонии. Поэтому теперь политик ждет запрещающих действий в отношении россиян от других стран ЕС.  

# Международная политика # Лаури Ляэнеметс # Новости Эстонии # Фотофакт

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