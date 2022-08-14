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Лукашенко поздравил президента Пакистана с Днём Независимости

14 августа 2022 11:50
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Пакистан отмечает национальный праздник – День Независимости. Свою суверенность государство сохраняет уже 75 лет – столько страна существует отдельно от колонии Британская Индия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Лукашенко поздравил президента Пакистана с Днём Независимости-1

Дань уважения в этот день жители Пакистана отдают национальным героям, благодаря которым у них сегодня и есть независимость. Культурно-массовые мероприятия пройдут по всей стране. Но основные торжества больше коснутся столицы. В Исламабаде на важных объектах поднимут национальный флаг. Завершится день праздничным салютом.

С государственным праздником президента Пакистана поздравил Александр Лукашенко. Белорусский лидер убежден, что Беларусь и Пакистан сумеют реализовать потенциал сотрудничества на благо обеих стран.  

# Беларусь-Пакистан # Александр Лукашенко # Ариф Алви # Фотофакт

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