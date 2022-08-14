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В Екатеринбурге горело известное фермерское кафе

14 августа 2022 11:47
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Новости России. Пожар ликвидирован. В Екатеринбурге горело знаменитое фермерское кафе. Восемь единиц пожарной техники боролись с пламенем, охватившим 200 квадратных метров заведения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Екатеринбурге горело известное фермерское кафе-1

Предполагаемая причина возгорания – ремонт крыши, который проводился в здании накануне. По сообщениям очевидцев, звук взрывов был похож на лопающийся шифер. Сейчас сотрудники МЧС работают на месте происшествия. К счастью, никто из людей во время пожара не пострадал.  

# Пожар # Новости России # Фотофакт

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