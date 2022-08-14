В Екатеринбурге горело известное фермерское кафе

Новости России. Пожар ликвидирован. В Екатеринбурге горело знаменитое фермерское кафе. Восемь единиц пожарной техники боролись с пламенем, охватившим 200 квадратных метров заведения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предполагаемая причина возгорания – ремонт крыши, который проводился в здании накануне. По сообщениям очевидцев, звук взрывов был похож на лопающийся шифер. Сейчас сотрудники МЧС работают на месте происшествия. К счастью, никто из людей во время пожара не пострадал.