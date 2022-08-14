На границе Польши и Германии умирает рыба. Немецкие власти обвинили Польшу

Европа находится на грани экологической катастрофы. Причина – самая сильная засуха за последние полвека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Природа отравлена на десятилетия, считают эксперты. В реке Одер на границе Германии и Польши зафиксирована массовая гибель рыбы. Накануне экоактивисты выловили из воды не менее 10 тонн мертвых судаков и сомов. Германия в происходящем обвинила Польшу. Власти страны убеждены: к катастрофе привел выброс в реку ртути с польской стороны.

Польское правительство знает об этом минимум две недели и ничего не делает за это время. У нас большая проблема. Много рыбы умирает. И не только рыбы, животных тоже. Что происходит?