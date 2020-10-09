Прямой эфир

Более 6,6 млн американцев досрочно проголосовали на президентских выборах

09 октября 2020 09:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. За сутки около миллиона американцев досрочно проголосовали на президентских выборах. Таким образом, число граждан, уже отдавших свой голос, составило 6 миллионов 600 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 6,6 млн американцев досрочно проголосовали на президентских выборах-1

В числе лидеров штат Флорида. Согласно результатам опроса общественного мнения, проведенного по заказу телеканала CNN, около 57 % избирателей готовы проголосовать за кандидата от демократической партии Джозефа Байдена. Дональду Трампу свой голос отдали бы 41 % опрошенных.

Более 6,6 млн американцев досрочно проголосовали на президентских выборах-4

Напомним, всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября. Гражданам предстоит выбрать президента, вице-президента, членов Палаты представителей, треть Сената Конгресса, а также губернаторов.

# Выборы в США # Дональд Трамп # Джозеф Байден # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Южной Корее загорелся небоскрёб, пострадали около 90 человек
09 октября 2020 09:00

В Южной Корее загорелся небоскрёб, пострадали около 90 человек

Баку и Ереван подтвердили участие в консультациях в Москве для обсуждения конфликта в Нагорном Карабахе
09 октября 2020 08:45

Баку и Ереван подтвердили участие в консультациях в Москве для обсуждения конфликта в Нагорном Карабахе

Президент Кыргызстана: готов сделать всё, чтобы найти выход из этого политического тупика
09 октября 2020 08:30

Президент Кыргызстана: готов сделать всё, чтобы найти выход из этого политического тупика