Более 6,6 млн американцев досрочно проголосовали на президентских выборах

Новости США. За сутки около миллиона американцев досрочно проголосовали на президентских выборах. Таким образом, число граждан, уже отдавших свой голос, составило 6 миллионов 600 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. За сутки около миллиона американцев досрочно проголосовали на президентских выборах. Таким образом, число граждан, уже отдавших свой голос, составило 6 миллионов 600 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В числе лидеров штат Флорида. Согласно результатам опроса общественного мнения, проведенного по заказу телеканала CNN, около 57 % избирателей готовы проголосовать за кандидата от демократической партии Джозефа Байдена. Дональду Трампу свой голос отдали бы 41 % опрошенных.
Напомним, всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября. Гражданам предстоит выбрать президента, вице-президента, членов Палаты представителей, треть Сената Конгресса, а также губернаторов.