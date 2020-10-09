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В Индонезии протесты против нового трудового законодательства переросли в беспорядки

09 октября 2020 10:32
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Новости Индонезии. Столкновениями с полицией завершились протесты в столице Индонезии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Индонезии протесты против нового трудового законодательства переросли в беспорядки-1

Тысячи недовольных граждан выступали против принятого 5 октября закона о труде. Рабочие считают, что он значительно расширяет полномочия работодателей, снижает их социальную ответственность, а также облегчает трудоустройство иностранцев.

В Индонезии протесты против нового трудового законодательства переросли в беспорядки-4

Очень скоро демонстрация переросла в беспорядки. Митингующие стали забрасывать правоохранителей камнями и зажигательными смесями. Чтобы остудить пыл демонстрантов, стражи порядка применили слезоточивый газ и водометы. Около 400 дебоширов задержали.

# Акции протеста # Фотофакт

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