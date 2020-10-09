В Индонезии протесты против нового трудового законодательства переросли в беспорядки

Новости Индонезии. Столкновениями с полицией завершились протесты в столице Индонезии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Индонезии. Столкновениями с полицией завершились протесты в столице Индонезии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тысячи недовольных граждан выступали против принятого 5 октября закона о труде. Рабочие считают, что он значительно расширяет полномочия работодателей, снижает их социальную ответственность, а также облегчает трудоустройство иностранцев.
Очень скоро демонстрация переросла в беспорядки. Митингующие стали забрасывать правоохранителей камнями и зажигательными смесями. Чтобы остудить пыл демонстрантов, стражи порядка применили слезоточивый газ и водометы. Около 400 дебоширов задержали.