В Литве на парламентских выборах было получено более 170 сообщений о нарушениях

Новости Литвы. За четыре дня досрочного голосования на выборах в парламент в Литве было получено более 170 сообщений о нарушениях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наблюдатели зафиксировали случаи подкупа избирателей, распространения политической рекламы, а также нарушения в работе избирательных комиссий. Руководитель независимой организации по наблюдению за выборами сообщила, что за один голос гражданам предлагалось около 10 евро. Эти сведения направили для разбирательств в полицию. Также наблюдателями были выявлены случаи, когда в кабину для голосования входили сразу несколько человек, а также попытки сфотографировать бюллетени.