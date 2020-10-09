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В Литве на парламентских выборах было получено более 170 сообщений о нарушениях

09 октября 2020 12:42
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Новости Литвы. За четыре дня досрочного голосования на выборах в парламент в Литве было получено более 170 сообщений о нарушениях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Литве на парламентских выборах было получено более 170 сообщений о нарушениях-1

Наблюдатели зафиксировали случаи подкупа избирателей, распространения политической рекламы, а также нарушения в работе избирательных комиссий. Руководитель независимой организации по наблюдению за выборами сообщила, что за один голос гражданам предлагалось около 10 евро. Эти сведения направили для разбирательств в полицию. Также наблюдателями были выявлены случаи, когда в кабину для голосования входили сразу несколько человек, а также попытки сфотографировать бюллетени.

Напомним, парламентские выборы в Литве намечены на 11 октября. Досрочное голосование началось в минувший понедельник, 5 октября.

# Выборы # Фотофакт

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