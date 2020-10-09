Президент Кыргызстана: готов сделать всё, чтобы найти выход из этого политического тупика

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков отметил, что внутренняя ситуация в стране достигла критической точки. Он призвал все политические силы сохранить мир и спокойствие, не делить народ и не вносить раскол в обществе. Также президент считает, что необходимо отправить в отставку премьер-министра и членов правительства, которые работали до кризиса, что создаст законные основания для новых назначений.

Сооронбай Жээнбеков, президент Кыргызстана:

Я полностью понимаю ваши требования по разрешению этой ситуации. Как президент я сделаю все возможное, чтобы разрешить этот кризис. С этой целью я провожу личные переговоры с различными политическими партиями. Уважаемые политические лидеры, как президент я готов сделать все, что в моих силах, чтобы найти выход из этого политического тупика. Хочу отметить, что пока ни одна из сторон не предложила единой площадки для обсуждения, как выйти из этой ситуации. Нам также сейчас необходимо разработать законопроект о процессе освобождения и назначения различных должностей. Для этого, как вы знаете, парламент должен выдвинуть соответствующий регламент о назначении персонала, который будет подписан мной, президентом Кыргызской Республики.