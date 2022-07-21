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В Германии проходят артиллерийские учения НАТО

21 июля 2022 08:35
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В Германии проходят многонациональные артиллерийские учения НАТО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии проходят артиллерийские учения НАТО-1

В них участвуют 19 стран и около 2,5 тысячи военных из США, Великобритании и Европы. Также будет задействовано 55 систем вооружения, более тысячи снарядов и примерно 250 ракет. Как заявили в НАТО, эти учения направленны на повышение боеготовности, летальности и оперативной совместимости солдат из разных стран.  

# НАТО # Новости Германии # Фотофакт

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