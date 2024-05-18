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Президент Грузии наложила вето на закон об иноагентах

18 мая 2024 16:59
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на скандальный законопроект об иноагентах, принятый парламентом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По ее словам, он противоречит Конституции и является препятствием на европейском пути.

Президент Грузии наложила вето на закон об иноагентах-1

Ранее Брюссель пригрозил заморозить вступление Грузии в ЕС в случае принятия данного проекта. Зурабишвили в свою очередь не раз обещала заблокировать документ и выражала поддержку протестующим.

Напомним, 14 мая парламент Грузии принял закон в третьем и окончательном чтении. Эту новость в Тбилиси вновь встретили протестами. Документ предписывает регистрацию в отдельном реестре тех некоммерческих организаций и СМИ, которые получают более 20 % доходов из-за границы.

# Международная политика # Саломе Зурабишвили # Новости Грузии

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