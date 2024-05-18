В Польше появилась база спецназа армии США

Польша никак не может утолить свой военный голод. Она поглощает роты солдат, горы техники и вооружений, которые поставляют ей страны Запада. И жадно требует еще, якобы для обеспечения безопасности восточных рубежей НАТО.

Так, под Краковом открылась новая база сил специального назначения армии США. Там разместятся на постоянной основе несколько сотен военных. База станет самым восточным пунктом дислокации американского спецназа в Европе. Министерство обороны Польши не скрывает радости. Там поспешили заявить, что это еще один шаг на пути укрепления военного потенциала страны. Кроме того, в ведомстве рассчитывают, что военные США смогут обучить и польских солдат. Причем совершенно бесплатно.

Впрочем, Вашингтон словно щупальцами продолжает окутывать базами НАТО не только Польшу, но и всю Европу. В ближайшее время несколько появятся в Финляндии и Румынии. Стратегические базы США также находятся в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.