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В Польше появилась база спецназа армии США

18 мая 2024 16:51
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Польша никак не может утолить свой военный голод. Она поглощает роты солдат, горы техники и вооружений, которые поставляют ей страны Запада. И жадно требует еще, якобы для обеспечения безопасности восточных рубежей НАТО.

В Польше появилась база спецназа армии США-1

Так, под Краковом открылась новая база сил специального назначения армии США. Там разместятся на постоянной основе несколько сотен военных. База станет самым восточным пунктом дислокации американского спецназа в Европе. Министерство обороны Польши не скрывает радости. Там поспешили заявить, что это еще один шаг на пути укрепления военного потенциала страны. Кроме того, в ведомстве рассчитывают, что военные США смогут обучить и польских солдат. Причем совершенно бесплатно.

Впрочем, Вашингтон словно щупальцами продолжает окутывать базами НАТО не только Польшу, но и всю Европу. В ближайшее время несколько появятся в Финляндии и Румынии. Стратегические базы США также находятся в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.

# НАТО

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