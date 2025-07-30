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Президент Германии выразил соболезнования в связи со смертью Дальмайер

30 июля 2025 14:36
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Президент Германии выразил соболезнования в связи со смертью Дальмайер-0

Глава Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выразил соболезнования родным Лауры Дальмайер, погибшей во время подъема в Пакистане. Представитель главы государства назвал ее примером мирного и справедливого сосуществования.

Олимпийская чемпионка по биатлону Дальмайер погибла в горах из-за камнепада

31-летнюю спортсменку завалило камнепадом в горах Каракорум, где с 29 июля велась спасательная операция. Дальмайер – двукратная олимпийская чемпионка, призер Игр-2018, семикратная чемпионка мира, победительница Кубка мира 2017 года.

Фото: pixabay

# Биатлон # Некролог # Германия

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