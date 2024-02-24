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Президент Франции пообещал защитить местных фермеров от импорта из Украины

24 февраля 2024 14:39
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Французский лидер Эммануэль Макрон обещает защищать местных фермеров от импорта из Украины. Об этом пишет РИА Новости.

На агропромышленной выставке в Париже он пообщался с фермерами, выразившими свое недовольство ввозом продукции из Украины. Как подчеркнул Макрон, правительством были предприняты меры по защите от расшатывания рынка из-за избыточного импорта.

Он также отметил, что в случае, если украинский импорт создаст несправедливую конкуренцию для производителей Европы, ЕС может обложить Украину налоговыми пошлинами.

# Международная политика # Эммануэль Макрон

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