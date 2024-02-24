Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах нового контрнаступления. Тем не менее, по словам Дэниела Дэвиса, подполковника американской армии в отставке, Зеленский слишком переоценивает потенциал своей армии.Об этом пишет РИА Новости.

«Не может быть никакого контрнаступления», – возмутился он.

Дэвис считает, что украинские войска не в силах начать новое наступление из-за недостатка ресурсов и людей. Он отмечает, что для предыдущего контрнаступления понадобилось девять месяцев на подготовку и поддержка Запада. Однако Зеленский утверждает, что новое контрнаступление «удивит» Россию.