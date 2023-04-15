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В Иерусалиме ограничили доступ паломников к святыням – верующие выразили протесты

15 апреля 2023 07:40
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В Иерусалиме, к которому сегодня приковано внимание всего христианского мира, введены повышенные меры безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Иерусалиме ограничили доступ паломников к святыням – верующие выразили протесты-1

По всему городу работают более 2 тысяч полицейских, бойцы спецслужб и подкрепления из других районов.

В Иерусалиме ограничили доступ паломников к святыням – верующие выразили протесты-4

Также правоохранители ограничили численность православных паломников, которые получат доступ на церемонию Благодатного огня. В свою очередь православные церкви выразили протесты и потребовали обеспечить свободный доступ на церемонию для всех верующих.

В Иерусалиме ограничили доступ паломников к святыням – верующие выразили протесты-7

А некоторые представители церкви и вовсе призвали паломников просто игнорировать ограничения.

# Пасха # Фотофакт

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