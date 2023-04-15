Прямой эфир

В Германии отключат 3 последние работающие АЭС – откажутся от собственной атомной энергетики

15 апреля 2023 07:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Германии. В Германии решили полностью отказаться от собственной атомной энергетики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Власти отключат от сети три последние работающие АЭС. Такое решение принято в рамках борьбы за экологию.

В Германии отключат 3 последние работающие АЭС – откажутся от собственной атомной энергетики-1

По заявлению правительства, теперь Германия станет более безопасным местом и положит конец производству ядерных отходов. Однако на фоне энергетического кризиса закрытие АЭС вызвало в обществе и политических кругах ФРГ дискуссии и споры. И как считают эксперты, обсуждения вряд ли стихнут в ближайшее время и могут с новой силой разгореться в случае нехватки энергии, впоследствии приведя к массовым протесам. На этом фоне ФРГ именно сейчас выступила за введение санкций Евросоюза против российской атомной отрасли.

# АЭС # Новости Германии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Во время выступления премьер-министра Японии прогремел взрыв
15 апреля 2023 07:24

Во время выступления премьер-министра Японии прогремел взрыв

«Что сказать, непрофессионалы у власти». Мария Петрашко о вступлении Финляндии в НАТО
14 апреля 2023 20:26

«Что сказать, непрофессионалы у власти». Мария Петрашко о вступлении Финляндии в НАТО

Инфляция в Аргентине бьёт рекорды: её уровень достиг 102,5%
14 апреля 2023 20:06

Инфляция в Аргентине бьёт рекорды: её уровень достиг 102,5%