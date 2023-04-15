Новости Германии. В Германии решили полностью отказаться от собственной атомной энергетики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Власти отключат от сети три последние работающие АЭС. Такое решение принято в рамках борьбы за экологию.

По заявлению правительства, теперь Германия станет более безопасным местом и положит конец производству ядерных отходов. Однако на фоне энергетического кризиса закрытие АЭС вызвало в обществе и политических кругах ФРГ дискуссии и споры. И как считают эксперты, обсуждения вряд ли стихнут в ближайшее время и могут с новой силой разгореться в случае нехватки энергии, впоследствии приведя к массовым протесам. На этом фоне ФРГ именно сейчас выступила за введение санкций Евросоюза против российской атомной отрасли.