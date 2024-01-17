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Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен в феврале нанести визит в Украину

17 января 2024 07:35
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Париж обещает Киеву ракеты SCALP и «сотни бомб», пишет ТАСС.

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время пресс-конференции заявил о своем намерении в феврале 2024 года совершить визит в Украину, а также о том, что Париж и дальше будет оказывать поддержку киевским властям. Макрон отметил, что Франция в данный момент готовит поставку 40 ракет SCALP и «сотни бомб» в Украину, объявив параллельно об достижениях страны в промышленности, которые дают возможность ей поставлять Киеву военную продукцию в большем объеме.

# Международная политика # Эмманюэль Макрон

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