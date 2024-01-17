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Французские фермеры устроили навозные протесты в Тулузе

17 января 2024 07:21
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Навозные протесты устроили фермеры Франции. Акции с неприятным запахом прошли в городе Тулуза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Французские фермеры устроили навозные протесты в Тулузе-1

Туда около 800 протестующих пригнали более 350 тракторов, чтобы защитить свои доходы и высказаться против повышения налогов. Как сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию, недовольные митингующие «подкинули свинью властям»: сбросили навоз перед администрацией и агентством водоснабжения, а после направились на площадь Капитолия. Там прошла встреча с властями, которая завершилась блокировкой основных дорог города и магистрали, ведущей к аэропорту.

# Акции протеста

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