В Японии столкнулись два самолёта – на борту одного из них находились почти 300 человек

Два самолета столкнулись в японском аэропорту. Информации о пострадавших не поступало, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЧП произошло вечером 16 января. На одном из бортов находились почти 300 человек. Во втором самолете в момент столкновения пассажиров не было. По словам представителей аэропорта, авария произошла из-за заноса буксировщика лайнеров, который зацепил второй стоявший на стоянке борт. Оба самолета получили повреждения.