Прямой эфир

В Японии столкнулись два самолёта – на борту одного из них находились почти 300 человек

17 января 2024 07:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Два самолета столкнулись в японском аэропорту. Информации о пострадавших не поступало, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Японии столкнулись два самолёта – на борту одного из них находились почти 300 человек-1

ЧП произошло вечером 16 января. На одном из бортов находились почти 300 человек. Во втором самолете в момент столкновения пассажиров не было. По словам представителей аэропорта, авария произошла из-за заноса буксировщика лайнеров, который зацепил второй стоявший на стоянке борт. Оба самолета получили повреждения.

# Самолет

Другие новости рубрики

Все новости
Польские перевозчики на время приостановят блокаду погранпереходов на границе с Украиной
17 января 2024 07:06

Польские перевозчики на время приостановят блокаду погранпереходов на границе с Украиной

Путин: скоро украинская государственность окажется под вопросом
17 января 2024 07:02

Путин: скоро украинская государственность окажется под вопросом

Густой смог в Индии нарушил работу аэропортов – задержано более 160 рейсов
17 января 2024 06:28

Густой смог в Индии нарушил работу аэропортов – задержано более 160 рейсов