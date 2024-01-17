В Чикаго владельцы электрокаров не могут зарядить автомобили из-за мороза

Трудности испытывают владельцы электромобилей компании Илона Маска в Чикаго. Из-за морозов они не могут нормально заряжаться и сохранять заряд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около станций с розетками очень большие очереди. Водители говорят, что проводят там до пяти часов. Компания-производитель рекомендует оставлять электромобиль подключенным к сети и поддерживать заряд не менее 20 %, а к заморозкам готовиться заранее. Погода с температурой почти -20 держится в Чикаго уже вторые сутки.