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Президент Беларуси выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки СССР Галины Волчек

26 декабря 2019 19:39
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Новости России. Печальная новость пришла вечером 26 декабря из Москвы – не стало Галины Волчек. Народная артистка СССР, известный режиссер и художественный руководитель театра «Современник» ушла из жизни в возрасте 86 лет.

Президент Беларуси выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки СССР Галины Волчек-1

23 декабря Галина Волчек была экстренно госпитализирована в Боткинскую больницу с болью в груди. Несмотря на своевременную помощь врачей, ситуация резко ухудшалась. Специалисты диагностировали у нее двустороннюю пневмонию. Спасти режиссера с мировым именем медикам не удалось. Информации о дате и времени прощания пока нет.

Соболезнования родным и близким Галины Борисовны выразил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Президент Беларуси выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки СССР Галины Волчек-4

Президент Беларуси выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки СССР Галины Волчек-6

# Некролог # Галина Волчек # Александр Лукашенко # Фотофакт

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