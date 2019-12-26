Президент Беларуси выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки СССР Галины Волчек

Новости России. Печальная новость пришла вечером 26 декабря из Москвы – не стало Галины Волчек. Народная артистка СССР, известный режиссер и художественный руководитель театра «Современник» ушла из жизни в возрасте 86 лет.

23 декабря Галина Волчек была экстренно госпитализирована в Боткинскую больницу с болью в груди. Несмотря на своевременную помощь врачей, ситуация резко ухудшалась. Специалисты диагностировали у нее двустороннюю пневмонию. Спасти режиссера с мировым именем медикам не удалось. Информации о дате и времени прощания пока нет.

Соболезнования родным и близким Галины Борисовны выразил Президент Беларуси Александр Лукашенко.