В Турции затонуло судно с мигрантами: есть погибшие

Новости Турции. На озере Ван на востоке Турции затонуло судно с мигрантами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате ЧП погибли 7 человек. Лодка перевернулась, едва не достигнув берега.
Новости Турции. На озере Ван на востоке Турции затонуло судно с мигрантами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате ЧП погибли 7 человек. Лодка перевернулась, едва не достигнув берега.
В момент происшествия на борту находились около 70 человек – граждане Афганистана, Бангладеш и Пакистана. Тела пятерых человек извлекли из воды спасатели, двое пострадавших позднее умерли в местной больнице.
64 человека добрались до берега. Полиция и сотрудники экстренных служб продолжают поисково-спасательные работы, начато следствие.