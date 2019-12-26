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В Турции затонуло судно с мигрантами: есть погибшие

26 декабря 2019 18:56
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Новости Турции. На озере Ван на востоке Турции затонуло судно с мигрантами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате ЧП погибли 7 человек. Лодка перевернулась, едва не достигнув берега.

В Турции затонуло судно с мигрантами: есть погибшие-1

В момент происшествия на борту находились около 70 человек – граждане Афганистана, Бангладеш и Пакистана. Тела пятерых человек извлекли из воды спасатели, двое пострадавших позднее умерли в местной больнице.

64 человека добрались до берега. Полиция и сотрудники экстренных служб продолжают поисково-спасательные работы, начато следствие.

В Турции затонуло судно с мигрантами: есть погибшие-4

# Кораблекрушения # Фотофакт

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