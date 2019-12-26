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Ситуацию усугубляли жара и ветер. В Чили пожар уничтожил 150 домов

26 декабря 2019 11:49
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Новости Чили. Крупный пожар в чилийском Вальпараисо оставил без крова более 150 семей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ситуацию усугубляли жара и ветер. В Чили пожар уничтожил 150 домов-1

Борьбу со стихией вели больше суток. Ситуацию усугубляли жара и сильный ветер. Люди, чьи дома уничтожило пламя, вынуждены ютиться во временных убежищах. Без электричества остались тысячи граждан.

Ситуацию усугубляли жара и ветер. В Чили пожар уничтожил 150 домов-4

Информации о пострадавших и погибших пока не поступало. Специалисты не исключают, что причиной масштабного пожара мог стать поджог. Ведётся расследование. 

Ситуацию усугубляли жара и ветер. В Чили пожар уничтожил 150 домов-7

# Пожар # Фотофакт

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