Ситуацию усугубляли жара и ветер. В Чили пожар уничтожил 150 домов

Новости Чили. Крупный пожар в чилийском Вальпараисо оставил без крова более 150 семей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Чили. Крупный пожар в чилийском Вальпараисо оставил без крова более 150 семей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Борьбу со стихией вели больше суток. Ситуацию усугубляли жара и сильный ветер. Люди, чьи дома уничтожило пламя, вынуждены ютиться во временных убежищах. Без электричества остались тысячи граждан.
Информации о пострадавших и погибших пока не поступало. Специалисты не исключают, что причиной масштабного пожара мог стать поджог. Ведётся расследование.