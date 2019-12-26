Ситуацию усугубляли жара и ветер. В Чили пожар уничтожил 150 домов

Новости Чили. Крупный пожар в чилийском Вальпараисо оставил без крова более 150 семей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Борьбу со стихией вели больше суток. Ситуацию усугубляли жара и сильный ветер. Люди, чьи дома уничтожило пламя, вынуждены ютиться во временных убежищах. Без электричества остались тысячи граждан.