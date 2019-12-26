Впервые после аварии на ЧАЭС в Припяти поставили ёлку. Таких украшений ещё не видели

Новости Украины. В Припяти впервые после аварии на Чернобыльской АЭС нарядили елку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Скрытые камеры установили в Чернобыльской зоне отчуждения. И вот кто теперь живёт в заброшенных домах
Новости Украины. В Припяти впервые после аварии на Чернобыльской АЭС нарядили елку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Скрытые камеры установили в Чернобыльской зоне отчуждения. И вот кто теперь живёт в заброшенных домах
Лесную красавицу установили возле дворца культуры «Энергетик». Бывшие жители города украсили рождественское дерево игрушками, своими детскими фотографиями и старыми пластинками.
Это трагически известное место пользуется популярностью у туристов. В 2019 году Чернобыльскую зону посетили свыше 90 тысяч человек.
В планах властей Украины и дальше развивать туристический потенциал зоны отчуждения. Уже разработаны водные маршруты ее посещения.