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Впервые после аварии на ЧАЭС в Припяти поставили ёлку. Таких украшений ещё не видели

26 декабря 2019 11:38
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Новости Украины. В Припяти впервые после аварии на Чернобыльской АЭС нарядили елку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Скрытые камеры установили в Чернобыльской зоне отчуждения. И вот кто теперь живёт в заброшенных домах

Впервые после аварии на ЧАЭС в Припяти поставили ёлку. Таких украшений ещё не видели-1

Лесную красавицу установили  возле дворца культуры «Энергетик». Бывшие жители города украсили рождественское дерево игрушками, своими детскими фотографиями и старыми пластинками.

Впервые после аварии на ЧАЭС в Припяти поставили ёлку. Таких украшений ещё не видели-4

Впервые после аварии на ЧАЭС в Припяти поставили ёлку. Таких украшений ещё не видели-6

Впервые после аварии на ЧАЭС в Припяти поставили ёлку. Таких украшений ещё не видели-8

Впервые после аварии на ЧАЭС в Припяти поставили ёлку. Таких украшений ещё не видели-10

Это трагически известное место пользуется популярностью у туристов. В 2019 году Чернобыльскую зону посетили свыше 90 тысяч человек.

Впервые после аварии на ЧАЭС в Припяти поставили ёлку. Таких украшений ещё не видели-13

В планах властей Украины и дальше развивать туристический потенциал зоны отчуждения. Уже разработаны водные маршруты ее посещения. 

# Авария на Чернобыльской АЭС # Фотофакт

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