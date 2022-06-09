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Президент Беларуси направил соболезнования президенту Ирана в связи с крушением поезда

09 июня 2022 19:55
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Президент Беларуси направил соболезнования своему иранскому коллеге Ибрагиму Раиси в связи с крушением железнодорожного поезда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси направил соболезнования президенту Ирана в связи с крушением поезда-1

От имени белорусского народа и себя лично Александр Лукашенко адресовал искренние соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Напомним, трагедия произошла накануне: с рельсов в провинции Южный Хорасан сошел пассажирский поезд. В результате катастрофы 21 человек погиб, более 80 пострадали.

# Крушение # Александр Лукашенко # Ибрагим Раиси # Фотофакт

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