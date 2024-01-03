Армия Израиля сообщила о масштабной операции в лагере беженцев на западном берегу Иордана. Пограничная полиция и службы общей безопасности еврейского государства задержали 6 разыскиваемых лиц и конфисковали военную технику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее Израиль заявил о частичном выводе войск из сектора Газа. Он планирует изменить тактику и сократить численность своих бойцов в анклаве. Несколько тысяч солдат в ближайшее время вернутся на базу. Покидают палестинский регион и танки. Это не означает финал операции. Наступление продолжится, однако военные перейдут к точечным действиям против боевиков движения ХАМАС.