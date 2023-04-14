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Президент Байден во время выступления в Ирландии предложил «лизнуть мир»

14 апреля 2023 08:27
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Американский лидер Джо Байден во время выступления в Ирландии неожиданно призвал лизнуть мир, пишет РИА Новости.

Во время своей речи президент Штатов всех поблагодарил, а после буквально озвучил неожиданный призыв. «Давайте лизнем мир. Давайте сделаем это», сказал глава Белого дома.

Частые оговорки и ошибки в речах Байдена уже давно стали предметом шуток. В СМИ постоянно появляется информация о том, что американский лидер часто дизориентируется в пространстве или разговаривает с кем-то, кого никто не видит.

Сообщается, что американский президент со вторника, 11 апреля, находится с визитом в Великобритании и Ирландии. За это время американский лидер уже не единожды успел отличиться. Накануне Байден не узнав британского премьера Сунака, отодвинул его, когда тот встречал президента на аэродроме. А во время выступления в Ольстерском университете Байден обратился с просьбой к невидимому человеку не прыгать за его спиной.

# Международная политика # Джо Байден

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