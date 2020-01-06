Президент Австрии приведет к присяге правительство Курца. Церемония состоится 7 января

Новости Австрии. Президент Австрии приведет к присяге правительство Себастьяна Курца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Официальная церемония состоится 7 января. Об этом заявили в канцелярии главы австрийского государства.

Ранее в стране была создана правительственная коалиция. Лидеру правой консервативной Австрийской народной партии Себастьяну Курцу удалось достичь компромисса с партией «Зеленых». В связи с этим Курц станет канцлером, а лидер «Зеленых» Вернер Коглер – вице-канцлером. Помимо этого члены партии Коглера также возглавят Минсоцзащиты и Министерство здравоохранения.

Отметим, это будет первый в истории Австрии Кабмин с участием партии «Зеленых».