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Президент Австрии приведет к присяге правительство Курца. Церемония состоится 7 января

06 января 2020 16:32
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Новости Австрии. Президент Австрии приведет к присяге правительство Себастьяна Курца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Официальная церемония состоится 7 января. Об этом заявили в канцелярии главы австрийского государства.

В Австрии определён состав коалиционного правительства

Президент Австрии приведет к присяге правительство Курца. Церемония состоится 7 января-1

Ранее в стране была создана правительственная коалиция. Лидеру правой консервативной Австрийской народной партии Себастьяну Курцу удалось достичь компромисса с партией «Зеленых». В связи с этим Курц станет канцлером, а лидер «Зеленых» Вернер Коглер – вице-канцлером. Помимо этого члены партии Коглера также возглавят Минсоцзащиты и Министерство здравоохранения.

Отметим, это будет первый в истории Австрии Кабмин с участием партии «Зеленых».

# Международная политика # Себастьян Курц # Фотофакт

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