В Австрии определён состав коалиционного правительства

Лидер правой консервативной Австрийской народной партии Себастьян Курц объявил о достижении компромисса с партией «Зеленых». Обе политические силы с ноября 2019 года вели переговоры о создании совместного кабинета министров.

Новости Австрии. В Австрии определен состав коалиционного правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Планируется, что председатель АНП Себастьян Курц станет канцлером, а лидер «Зеленых» Вернер Коглер – вице-канцлером. Также «Зеленые» зарезервировали за собой министерский портфель в новом ведомстве экологии, транспорта и инноваций. Члены их партии возглавят также Минсоцзащиты и Министерство здравоохранения.

Первый в истории Австрии кабмин с участием партии «Зеленых» приведут к присяге 7 января.