Прямой эфир

В Австрии определён состав коалиционного правительства

03 января 2020 07:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Австрии. В Австрии определен состав коалиционного правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидер правой консервативной Австрийской народной партии Себастьян Курц объявил о достижении компромисса с партией «Зеленых». Обе политические силы с ноября 2019 года вели переговоры о создании совместного кабинета министров.

В Австрии определён состав коалиционного правительства-1

Планируется, что председатель АНП Себастьян Курц станет канцлером, а лидер «Зеленых» Вернер Коглер – вице-канцлером. Также «Зеленые» зарезервировали за собой министерский портфель в новом ведомстве экологии, транспорта и инноваций. Члены их партии возглавят также Минсоцзащиты и Министерство здравоохранения.

Первый в истории Австрии кабмин с участием партии «Зеленых» приведут к присяге 7 января. 

В Австрии определён состав коалиционного правительства-4

# Международная политика # Себастьян Курц # Вернер Коглер # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Орден Почётного легиона в 2020 году получат почти 500 человек
03 января 2020 06:59

Орден Почётного легиона в 2020 году получат почти 500 человек

Население Земли примет участие в масштабной акции ООН
02 января 2020 17:43

Население Земли примет участие в масштабной акции ООН

При аварийной посадке вертолёта на Тайване погибли 8 человек
02 января 2020 13:34

При аварийной посадке вертолёта на Тайване погибли 8 человек