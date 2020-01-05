В Китае провели перепись золотых обезьян. И вот что узнали

Новости Китая. В Китае провели перепись золотых обезьян, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На это потребовалось более 100 дней.

Специалисты выяснили, что количество этих редких приматов на территории страны значительно выросло за последние полтора десятилетия – сейчас в парках и заповедниках Китая обитает почти 1,5 тысячи особей. Ученые считают, что все это благодаря усилиям местных властей по улучшению окружающей среды.