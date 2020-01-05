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В Китае провели перепись золотых обезьян. И вот что узнали

05 января 2020 11:55
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Новости Китая. В Китае провели перепись золотых обезьян, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На это потребовалось более 100 дней.

В Китае провели перепись золотых обезьян. И вот что узнали -1

Специалисты выяснили, что количество этих редких приматов на территории страны значительно выросло за последние полтора десятилетия – сейчас в парках и заповедниках Китая обитает почти 1,5 тысячи особей. Ученые считают, что все это благодаря усилиям местных властей по улучшению окружающей среды.

В Китае провели перепись золотых обезьян. И вот что узнали -4

В Китае провели перепись золотых обезьян. И вот что узнали -6

В Китае провели перепись золотых обезьян. И вот что узнали -8

# Дикие животные # Фотофакт

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