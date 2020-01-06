Иран вышел из ядерной сделки. Решение связывают с убийством генерала Касема Сулеймани

Новости Ирана. Иран вышел из ядерной сделки, заключенной в 2015 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Власти страны связывают свое решение с убийством высокопоставленного генерала Касема Сулеймани. Однако Тегеран готов вернуться к выполнению обязательств в случае снятия санкций.

Тем временем, Палата представителей Конгресса США на этой неделе проголосует по резолюции, призванной ограничить полномочия президента Дональда Трампа в вопросе военных действий в отношении Ирана.

Ранее США пригрозили ударом по 52 объектам в этой стране в случае атаки на американцев, а также отправили дополнительные 3 тысячи военнослужащих в регион, что не было одобрено Конгрессом. Напомним, на днях в Ираке в результате ракетного удара США был убит иранский генерал Касем Сулеймани.