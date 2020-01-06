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Иран вышел из ядерной сделки. Решение связывают с убийством генерала Касема Сулеймани

06 января 2020 13:42
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Новости Ирана. Иран вышел из ядерной сделки, заключенной в 2015 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Власти страны связывают свое решение с убийством высокопоставленного генерала Касема Сулеймани. Однако Тегеран готов вернуться к выполнению обязательств в случае снятия санкций.

Тегеран назвал убийство Сулеймани актом международного терроризма и пообещал отомстить США

Иран вышел из ядерной сделки. Решение связывают с убийством генерала Касема Сулеймани-1

Иран вышел из ядерной сделки. Решение связывают с убийством генерала Касема Сулеймани-3

Тем временем, Палата представителей Конгресса США на этой неделе проголосует по резолюции, призванной ограничить полномочия президента Дональда Трампа в вопросе военных действий в отношении Ирана.

Ранее США пригрозили ударом по 52 объектам в этой стране в случае атаки на американцев, а также отправили дополнительные 3 тысячи военнослужащих в регион, что не было одобрено Конгрессом. Напомним, на днях в Ираке в результате ракетного удара США был убит иранский генерал Касем Сулеймани.

Иран вышел из ядерной сделки. Решение связывают с убийством генерала Касема Сулеймани-6

Иран вышел из ядерной сделки. Решение связывают с убийством генерала Касема Сулеймани-8

В военных кругах он был известен по работе в борьбе против террористической группировки ИГИЛ. Однако в Вашингтоне его считают причастным к нападению на американское посольство в Багдаде.

# Международная политика # Касем Сулеймани # Фотофакт

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