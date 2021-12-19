«Преступник, дезертир. Пуля в голову и разжалование». Польский генерал предложил расстрелять Эмиля Чечко

Кажется, войны остались в прошлом. Но нет. Они продолжаются, только меняют форму и содержание, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Санкции, фейки, провокации эксперты называют элементами гибридной войны, которую против нас ведет Запад.
На неделе мы узнали, насколько далеко в этом противостоянии способны пойти в Европе. Нас буквально потрясли откровения польского солдата, который не хотел мириться с преступными приказами своих военачальников и был вынужден перейти границу. Так он оказался в Беларуси и смог рассказать правду. Она шокирует, а некоторые моменты откровенно ужасают.
Ольга Коршун, СТВ:
Вообще, сложно представить, что это происходит в наше время и в цивилизованной Европе, которая еще и любит других упрекать в нарушении прав человека и ущемлении свобод. А в Польше пытаются очернить солдата Чечко. В армии говорят, что у него были проблемы с законом, с алкоголем, а еще подозревают в шпионаже и отмечают, что Чечко не должен был служить на границе. Польские военные даже распространили фейк, что солдат умер, пытаясь скрыть факт дезертирства. Но похоронили лишь собственную репутацию. А сегодня забили последний гвоздь. Польский генерал предложил казнить Чечко за то, что он попросил в Беларуси политическое убежище. Высокий чин предлагает не церемониться с несогласным с польскими властями.