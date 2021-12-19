В Лондоне во время протестов против ковид-ограничений полиция применила дубинки

Новости Великобритании. В Лондоне протесты против ограничений из-за коронавируса переросли в столкновения с полицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во время акций правоохранители использовали дубинки и грубую силу. В ответ демонстранты бросали банки и сигнальные ракеты. В ходе столкновений пострадали несколько сотрудников полиции.

В Великобритании стремительно растет число случаев заражения СOVID-19, из-за чего в Лондоне ввели режим ЧП. На фоне этого почти целый день тысячи демонстрантов провели на улицах города, чтобы выразить свое недовольство действиями властей. Протестующие требовали отменить обязательную вакцинацию. Они держали в руках плакаты с лозунгами «Без паспортов вакцинации», «Вместе мы сильнее» и «Против тирании».