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«Преодолеем сложности». Лукашенко поздравил народ Эстонии с Днем независимости

24 февраля 2026 07:26
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«Преодолеем сложности». Лукашенко поздравил народ Эстонии с Днем независимости-0

Глава белорусского государства Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Эстонию с Днем независимости. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

В поздравлении сказано, что Минск и Таллин способны устранить любые препятствия на пути восстановления двусторонних связей. Также отмечается важность осознания народами своей исторической роли в решении глобальных задач. Лукашенко выразил приверженность Беларуси развитию отношений, основанных на взаимном доверии, партнерстве и уважении.

Лидер Беларуси убежден, что, опираясь на исторические ценности, страны смогут преодолеть любые трудности и преграды, исходящие от внешних или внутренних безответственных сил. 

«Уверен, что на пути возобновления экономических и гуманитарных контактов, основываясь на богатых исторических традициях наших государств, мы преодолеем любые сложности и искусственные препятствия, от кого бы они ни исходили – или от внешних советчиков, или от некоторых безответственных политиков», – подчеркнул Президент. 

Лукашенко пожелал народу Эстонии счастья, мира и процветания.

Фото: pixabay

# Международная политика # Александр Лукашенко

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