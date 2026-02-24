Пять европейских стран запускают программу по созданию систем ПВО на восточной границе НАТО

Пять европейских стран и Украина запускают программу по созданию систем ПВО и автономных платформ для борьбы с дронами. Об этом договорились Польша, Франция, Германия, Италия и Великобритания на встрече министров обороны в Кракове, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Цель – разработать недорогие альтернативы классическим зенитным комплексам, поскольку прошлогодний опыт уничтожения дронов обошелся недешево. Каждая страна взяла на себя многомиллионные обязательства по финансированию. Массовое производство начнется в 2027 году. Тесты пройдут на украинском полигоне, а результаты станут основой для создания противодронового эшелона ПВО Европы вдоль границ с Беларусью и Россией.