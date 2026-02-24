Пять европейских стран запускают программу по созданию систем ПВО на восточной границе НАТО

Пять европейских стран и Украина запускают программу по созданию систем ПВО и автономных платформ для борьбы с дронами. Об этом договорились Польша, Франция, Германия, Италия и Великобритания на встрече министров обороны в Кракове, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.