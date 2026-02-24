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Пять европейских стран запускают программу по созданию систем ПВО на восточной границе НАТО

24 февраля 2026 07:23
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Пять европейских стран и Украина запускают программу по созданию систем ПВО и автономных платформ для борьбы с дронами. Об этом договорились Польша, Франция, Германия, Италия и Великобритания на встрече министров обороны в Кракове, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пять европейских стран запускают программу по созданию систем ПВО на восточной границе НАТО-2

Цель – разработать недорогие альтернативы классическим зенитным комплексам, поскольку прошлогодний опыт уничтожения дронов обошелся недешево. Каждая страна взяла на себя многомиллионные обязательства по финансированию. Массовое производство начнется в 2027 году. Тесты пройдут на украинском полигоне, а результаты станут основой для создания противодронового эшелона ПВО Европы вдоль границ с Беларусью и Россией.

# Европейский союз

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