Эстония вошла в число лидеров Евросоюза по росту числа банкротств

Эстония вошла в число лидеров ЕС по росту числа банкротств: в четвертом квартале 2025 года их количество выросло на 20,5 % – больше только у Кипра и Румынии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эстония вошла в число лидеров ЕС по росту числа банкротств: в четвертом квартале 2025 года их количество выросло на 20,5 % – больше только у Кипра и Румынии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Проблемы Таллина связаны с высокими ценами на электричество и растущими налогами. Из-за дорогой энергии крупные предприятия останавливают производство – ситуация усугубилась после выхода страны из энергокольца БРЭЛЛ. Малый бизнес страдает от налогового бремени, которое снижает конкурентоспособность. Кроме того, инфляция в стране уже четвертый месяц подряд самая высокая в еврозоне.