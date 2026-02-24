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Эстония вошла в число лидеров Евросоюза по росту числа банкротств

24 февраля 2026 06:35
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Эстония вошла в число лидеров ЕС по росту числа банкротств: в четвертом квартале 2025 года их количество выросло на 20,5 % – больше только у Кипра и Румынии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эстония вошла в число лидеров Евросоюза по росту числа банкротств-2

Проблемы Таллина связаны с высокими ценами на электричество и растущими налогами. Из-за дорогой энергии крупные предприятия останавливают производство – ситуация усугубилась после выхода страны из энергокольца БРЭЛЛ. Малый бизнес страдает от налогового бремени, которое снижает конкурентоспособность. Кроме того, инфляция в стране уже четвертый месяц подряд самая высокая в еврозоне.

# Новости Эстонии

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