Словакия прекращает аварийные поставки электроэнергии Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо распорядился прекратить аварийные поставки электроэнергии Украине – решение вступило в силу накануне и будет действовать до возобновления транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В конце января поставки сырья в Словакию и Венгрию остановились по вине Украины. Киев ссылается на ремонт, но Братислава и Будапешт утверждают: технические проблемы решили еще 6 февраля, а Украина продолжает блокировать транзит. В таких условиях Братислава просила срочных переговоров с Зеленским, но Киев предложил перенести их на 25 февраля. Словакия ждать не стала, а Венгрия назвала действия Украины враждебными.