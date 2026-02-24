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Словакия прекращает аварийные поставки электроэнергии Украине

24 февраля 2026 06:34
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо распорядился прекратить аварийные поставки электроэнергии Украине – решение вступило в силу накануне и будет действовать до возобновления транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Словакия прекращает аварийные поставки электроэнергии Украине-2

В конце января поставки сырья в Словакию и Венгрию остановились по вине Украины. Киев ссылается на ремонт, но Братислава и Будапешт утверждают: технические проблемы решили еще 6 февраля, а Украина продолжает блокировать транзит. В таких условиях Братислава просила срочных переговоров с Зеленским, но Киев предложил перенести их на 25 февраля. Словакия ждать не стала, а Венгрия назвала действия Украины враждебными. 

# Словакия

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